Gabriel Medina faz claque por Neymar no Barcelona: «Já não vejo a hora»

Comentário Gabriel Medina Comentário Gabriel Medina

A amizade de Gabriel Medina e Neymar é conhecida por todos e talvez por isso o comentário do surfista numa publicação do Instagram ganhou enorme repercussão."Já não vejo a hora", escreveu Gabriel Medina no comentário de uma fotografia de Messi com Neymar, de quando ainda o brasileiro jogava no Barcelona.Esta quarta-feira, o jornal 'Mundo Deportivo' revela uma alegada mensagem de Neymar para o presidente do PSG em que afirmava não querer continuar no PSG