Ganhou ao mesmo adversário por equipas diferentes e em poucos dias: a história de Randy Nteka

Randy Nteka já tinha sido notícia nopela história de superação. Desembarcou em Madrid em janeiro de 2017, na altura com 19 anos, para se tornar jogador de futebol, mas teve de batalhar para concretizar o sonho. "Vim fazer uma prova, mas nem sabia se ia ficar mais de uma semana. Para sobreviver tive de limpar balneários por 300 euros mensais", contou ao 'El Mundo'.Agora, a história é outra. No dia 30 de janeiro, Randy Nteka defrontou o Villarreal como jogador do Rayo Vallecano; no dia 4 de fevereiro voltou a enfrentar o Villarreal mas com a camisola do... Elche. Isto porque, pelo meio, trocou de clube no mercado de inverno. E para a história ficam duas vitórias, uma por 1-0 (pelo Rayo) e a outra por 3-1 (ao serviço do Elche.