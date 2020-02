Garay assina baixa para Valencia contratar outro central

O futebolista argentino Ezequiel Garay, antigo defesa do Benfica, que sofreu uma lesão grave a 1 de fevereiro no Valencia-Celta de Vigo que o afasta dos relvados o resto da temporada, informou esta quinta-feira os adeptos que está de baixa de forma a que o clube contrate outro jogador.





"Desde 1 de fevereiro que sinto raiva e impotência. Saber que não posso desenvolver a minha paixão durante meses causa-me frustração. No entanto, ontem senti alívio e bem-estar. Estando numa situação de poder contribuir com um grão de areia para o meu clube, companheiros e adeptos faz-me sentir bem. Sim, assinei a baixa para que possam contratar outro central. E desejo com todas as minhas forças que tudo melhore, porque merecem", escreveu Garay na sua conta de Instagram.Recorde-se o central argentino, que tem contrato válido apenas até 30 de junho, sofreu uma rutura de ligamentos e falha o resto da temporada, pelo que a liga espanhola permite ao Valencia contratar fora da janela de mercado, tal como aconteceu com o Barcelona e Braithwaite