Garay teve alta e Tamara queixa-se de sintomas

Garay já recebeu alta e é um dos casos dos jogadores do Valencia que já está recuperado do surto de Covid-19 que fustigou o balneário, mas agora corre o risco de ver a mulher entrar em quarentena.





"No domingo à noite comecei a sentir-me mal, e ontem não conseguia estar em pé, tal como hoje. Sinto-me cansada e com a sensação de falta de ar como se estivesse ansiosa. Não sei se é o desfecho de dias de angústia. Vou tentar tranquilizar-me e dar ao corpo o descanso que ele pede e ver a evolução. Estou certa que em algumas horas estarei como nova e pronta para a luta", partilhou a mulher do antigo jogador revelando toda a sua preocupação em relação aos sintomas que apresenta.