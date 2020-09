Gareth Bale custou ao Real Madrid 23.800 euros por minuto na última época

Gareth Bale tem sido uma dor de cabeça para o Real Madrid nos últimos anos. O jogador galês, que está há sete épocas nos merengues, tem o salário mais alto do plantel e não tem estado entre as primeiras escolhas do treinador Zinedine Zidade. Ao que tudo indica está de saída para o Tottenham, por empréstimo, mas na época passada o galês custou aos cofres do clube espanhol 23.800 euros por cada minuto jogado. As contas são do jornal 'As'.





Bale recebeu na época passada 30 milhões de euros brutos e esteve em campo apenas 1.260 minutos, representado um custo de 23.800 euros por cada minuto de utilização. Um valor deveras elevado, até mesmo para um clube para o Real Madrid.O jogador tem contrato até 2022 e tem recusado convites da China e da MLS. Esta época surge a hipótese de voltar ao Tottenham, mas o Real Madrid vai ter de suportar metade dos seus salários. Um alívio para os cofres merengues, que não querem voltar a ter de pagar um vencimento milionário a um jogador que passa a maior parte da época sentado no banco.