Gareth Bale já se habituou aos assobios no Santiago Bernabéu: «Agora encolho os ombros»

Não está fácil a situação de Gareth Bale no Real Madrid. O jogador não aceitou ser transferido no verão para a China e Zidane não o tem entre as primeiras escolhas. Chegou aantes do final de alguns jogos, disse que em(um dos seus desportos de eleição) e depois surgiu a. Os adeptos assobiam-no e o Santiago Bernabéu não é um local propriamente amigável para o jogador. Mas Bale conta numa entrevista à BT Sport que já aprendeu a viver com a contestação."A primeira vez que ouvi assobios foi um choque, foi surpreendente. Mas à medida que fui ficando envelhecendo, aconteceu mais umas vezes e aprendi a lidar com isso", explica."Agora, encolho os ombros. Entendo os assobios no Santiago Bernabéu, se não jogas bem assobiam", adianta, dando depois a receita para que os assobios se transformem em aplausos. "Obviamente tenho de continuar a trabalhar arduamente e mostrar aos adeptos o que posso fazer. Eventualmente os assobios param e segues a carreira naturalmente."