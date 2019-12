Gareth Bale 'pisca o olho' ao Tottenham: «Mourinho é um vencedor em série»

Gareth Bale elogiou, numa entrevista à BT Sport, a contratação de José Mourinho por parte do Tottenham, clube onde o avançado alinhou entre 2007 e 2013. O jogador galês do Real Madrid, que passa por um momento muito complicado nos merengues, considerou que a união dos spurs ao técnico português tem tudo para ser bem sucedida."Com Mourinho há uma declaração surpreendente do clube, creio que ele é um vencedor em série. O Tottenham quer ganhar títulos e não há melhor combinação possível", revelou o avançado.Estas declarações deixam no ar a possibilidade de o galês regressar ao clube de onde saiu em 2013 para o Real Madrid a troco de 101 milhões de euros. Mourinho, segundo conta o jornal 'As' de Espanha, já esteve de olho em Gareth Bale quando era treinador do Manchester United, em 2017.