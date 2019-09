Gaspart recorda regresso de Figo a Barcelona: «Provocava para que lhe atirassem objetos»

Joan Gaspart, antigo presidente do Barcelona, não esquece a saída de Figo para o Real Madrid e voltou a falar do famoso clássico, quando os merengues jogaram em Camp Nou e os adeptos dos blaugrana atiraram objetos em direção ao português, incluindo uma cabeça de porco. Segundo o ex-líder culé, Figo provocou os adeptos."Se quisessem tocar-lhe tinham tocado, incluindo com a cabeça do porco. Ninguém lhe quis fazer mal fisicamente, mesmo tendo o Figo desprestigiado o Barcelona. Ele provocava os adeptos para que lhe atirassem objetos, ia marcar os cantos, mexia-se naquela zona para que lhe arremessassem objetos... Uma pessoa que sabe que os adeptos estão feridos pela sua atitude, se fosse inteligente afastava-se", recorda o antigo líder do clube catalão.Gaspart vai mais longe: "É o único que não voltaria a contratar, mesmo estando retirado. Nem para jogador, para treinador, para nada! Nunca voltaria a contratar o Figo!"