Gattuso desmente Ancelotti: «O nosso problema não é pessoal»

"Tivemos momentos muito bons, ganhámos duas Ligas dos Campeões. Depois, a relação nem sempre foi boa, tivemos problemas pessoais e não quero falar deles. Muitos treinadores vieram daquele Milan. As equipas do Gattuso são muito intensas, ele tem uma identidade muito clara". Foi desta forma que Carlo Ancelotti, de 63 anos, abordou a relação com Gennaro Gattuso, seu antigo jogador no Giuseppe Meazza, no início do século.Hoje, Gattuso é treinador do Valencia, adversário do Real Madrid na Supertaça espanhola que irá ser disputada em Ríade. O técnico da formação che negou o antigo técnico e qualquer atrito com o mesmo."Não se trata de algo pessoal. Da minha parte sabe que lhe tenho muito respeito. Não é algo sobre o qual tenha de falar. É um problema de trabalho. Ganhámos muito juntos", frisou 'Rhino'.O treinador do Valencia, de 45 anos, lembra o momento de sucessão a Ancelotti no Nápoles, em 2019/20. "Ele treinava o Nápoles quando em dezembro comecei a treinar ali. Naquele momento os media começaram a falar se a equipa estava bem ou mal e tivemos um problema por isso", clarificou em conferência de imprensa do encontro de quarta-feira, que se disputa a partir das 19 horas.