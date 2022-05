Gémeos de 12 anos deixam Benfica e rumam ao Real Madrid

Jacobo e Nico Afonso, dois gémeos de 12 anos, deixaram o Benfica e rumaram ao Real Madrid. Os dois jogadores são filhos de Nuno Afonso, antigo defesa, de 47 anos, que também foi formado nas águias e teve uma curta passagem na equipa senior. Curiosamente, também passou por espanha para representar o Salamanca e o Díter Zafra.Como destaca o jornal 'As', os dois jovens já tem um preparador pessoal, que trata da nutrição de ambos. O diário espanhol, de resto, destaca ainda que são mais dois nomes com ADN futebolístico no clube.Nas suas fileiras, o Real Madrid já conta, por exemplo, com Enzo, filho de Marclo, Theo e Elyaz Zidane, os irmãos Gudjohnsen e José Antonio Reyes Junior.