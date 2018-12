Gerard Piqué comprou o FC Andorra

Gerard Piqué, jogador do Barcelona, é um dos novos donos do FC Andorra. O clube realizou uma assembleia geral onde aprovou a entrada de "uma sociedade que conta com diversos investidores, entre eles o grupo Kosmos, que assumirá os ativos e passivos do clube".O Grupo Kosmos, empresa detida pelo central dos catalães, ainda não se pronunciou sobre a operação.O FC Andorra foi fundado em 1942 e disputa atualmente o Grupo 2 da Primeira Divisão da Região da Catalunha. Conta ainda com participações na Taça do Rei e tem uma Taça da Catalunha no seu palmarés.