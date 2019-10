Gerard Piqué leva 'amarelo' da polícia de Barcelona

Gerard Piqué teve um novo 'encontro' com a polícia de Barcelona. O central do Barcelona foi jantar a um restaurante e deixou o carro estacionado em cima de uma passadeira, quando tinha um parque de estacionamento a uns 400 metros do local, segundo relata um programa da 'Telecinco'.Agentes dos 'Mossos de Esquadra' entraram no estabelecimento onde o jogador do Barcelona se encontrava com familiares e amigos - mas sem a mulher Shakira - e perguntaram de quem era o veículo. Piqué respondeu rapidamente que era seu e os agentes convidaram-no a remover o carro da passadeira, sob pena de ser rebocado.O central saiu e estacionou o carro em local apropriado, não sem antes ser admoestado com uma multa de 200 euros, que todavia não implicou a perda de pontos na carta de condução.Há cinco anos Piqué esteve envolvido numa polémica com a polícia de trânsito. O irmão estacionou o carro em cima dos carris do elétrico, em frente a uma discoteca. O jogador na altura, segundo o relatório das autoridades, terá ofendido os agentes com frases como "têm-me na mira porque sou famoso", "multam-me porque ganham à comissão e não têm dinheiro" ou "esta multa será paga pelo teu pai". Foi denunciado por um crime de desobediência leve.