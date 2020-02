«Getafe não joga futebol... é uma vergonha»: Antunes não gostou e respondeu a guarda-redes

O Getafe eliminou o Ajax da Liga Europa, na quinta-feira, apesar da derrota fora por 2-1 - na 1.ª mão o clube esapnhol tinha vencido por 2-0. E foi precisamente esse jogo de quinta-feira teve na base de uma polémica envolvendo o português Antunes.





Antunes não foi convocado para o jogo com o Ajax, mas não admite levar desaforo para casa e não deixou passar em claro a crítica de Eli Sarasola, guarda-redes espanhola do Ajax.Sarasola recorreu ao Twitter para comentar o jogo: "O Getafe não joga futebol... é uma vergonha", escreveu. Antunes não gostou e respondeu: "Com o crescimento do futebol feminino e como profissional, devias procurar que respeitassem os jogadores, deves aprender a respeitar e dar uma opinião respeitosa! E outra coisa, o futebol é muito mais do que jogar bola. É um jogo de estratégia e todos jogam com suas armas!"Após o comentário do futebolista português foram muitos os que apoiaram o que referiu.Já o Getafe também respondeu a Eli Sarasola, mas de forma mais formal: "Obrigado Eli, aceitamos "críticas construtivas" e continuamos a trabalhar com respeito, humildade e, acima de tudo, respeitando as regras deste belo desporto. Boa sorte na temporada!"