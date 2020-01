Gil Marín defende Simeone: «O comprometimento é inquestionável»

Miguel Ángel Gil Marin, diretor executivo do Atlético Madrid, veio a público defender Diego Simeone depois da surpreendente eliminação da Taça do Rei frente ao Cultural Leonesa, do terceiro escalão. Em carta enviada para os meios de comunicação espanhóis, o dirigente reforçou o apoio ao treinador e lembrou as anteriores conquistas dos colchoneros.





"Foi um golpe inesperado para todos. Compreendo perfeitamente e compartilho a desilusão dos nossos adeptos mas não devemos analisar a situação do clube, com base na dor dos últimos resultados. Devemos ser responsáveis e valorizar o que somos e o que alcançámos com estes jogadores e com esta equipa técnica. Quanto mais duvidam do nosso trabalho, mais fortes e unidos ficamos. Conquistámos nove títulos e consolidamo-nos como uma das melhores equipas da Europa. A qualidade e o comprometimento do plantel e da equipa técnica, com Simeone no comando, é inquestionável e não tenho dúvidas de que eles vão ajudar-nos a atingir os objetivos traçados", lê-se na carta de Gil Marin.A equipa de João Félix conta com três derrotas seguidas e volta a entrar em campo neste domingo frente ao Leganés, em jogo a contar para a jornada para 21ª jornada da liga espanhola.