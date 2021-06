Girona apura-se para a final do playoff de subida à Liga espanhola

O Girona apurou-se, este sábado, para a final do play-off de subida à Liga espanhola, após empatar sem golos no terreno do Almería, em jogo da segunda mão das meias-finais do playoff.

Depois do triunfo caseiro da primeira mão, por 3-0, na quarta-feira, a formação catalã, quinta classificada da Segunda Liga, segurou a vantagem na deslocação ao reduto da equipa andaluza, que viu um golo marcado pelo português Samuel Costa, emprestado pelo Sp. Braga, ser anulado aos 50 minutos, após intervenção do videoárbitro.

O Girona tem de vencer a final para regressar ao principal campeonato espanhol, no qual competiu pela última vez na época 2018/19, e aguarda o desfecho da meia-final entre o Rayo Vallecano e o Leganés para conhecer o adversário.

A equipa de Vallecas, bairro de Madrid, venceu a primeira mão na quinta-feira, em casa, por 3-0, com o português Bebé a marcar dois golos, e vai disputar a segunda mão no reduto do Leganés, no domingo.

Ao Leganés, terceiro classificado da Segunda Liga, coube-lhe defrontar o sexto classificado, o Rayo Vallecano, enquanto o Almería, que ficou em quarto, se cruzou com o Girona, tendo subido diretamente o Espanyol e o Maiorca, primeiro e segundo classificados, respetivamente, à divisão principal do futebol espanhol.