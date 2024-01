Girona empata com o Almería mas segue na liderança da LaLiga

O Girona empatou este domingo diante do Almería (0-0), na 20.ª jornada da LaLiga, mas mantém-se no comando da tabela classificativa, com mais um jogo do que o Real Madrid.A equipa-surpresa do campeonato espanhol jogou com 10 a partir dos 80 minutos, mercê da expulsão de Aleix García.O Real Madrid, que disputa hoje diante do Barcelona a final da Supertaça de Espanha, na Arábia Saudita, só volta ao campeonato no próximo domingo, diante do Almería.