Girona não vencia há 13 jogos mas fê-lo pela primeira vez no Bernabéu

O Girona colocou este domingo um ponto final no longo jejum de vitórias que durava há já 13 jogos, ao surpreender o Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu . O último triunfo datava do início de dezembro, frente ao Alavés. A partir daí seguiram-se oito derrotas e cinco empates até aos três pontos agora conquistados.Esta foi, aliás, a primeira vitória do Girona na casa do Real Madrid e a segunda frente aos merengues na sua história - a outra tinha sido alcançada em 2017. As duas equipas já se tinham defrontado três vezes esta temporada, sempre com vitórias do Real: no campeonato por 4-1 e na Taça do Rei por 4-2 e 3-1.Por seu lado, o Real Madrid quebrou a sua melhor série de jogos sem perder esta temporada: oito partidas.