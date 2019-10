Giuseppe Rossi volta ao Villarreal

Depois da oportunidade dada a Santi Cazorla para relançar a carreira no início da época passada, o Villarreal volta a apostar numa das figuras que marcaram a história do clube e o avançado italiano Giuseppe Rossi iniciou esta terça-feira um período de testes às ordens do técnico Javier Calleja. O clube vai avaliar a condição física do jogador e, caso corresponda às expectativas, poderá mesmo ser inscrito no plantel que ocupa o 11.º lugar do campeonato espanhol.

Sem competir desde 2017/2018, quando representou os italianos do Génova, o avançado de 32 anos tenta reabilitar uma carreira prometedora na fase inicial mas que ficou marcada por várias lesões nos joelhos. Formado no Parma e no Manchester United, Rossi é o melhor marcador da história do Villarreal com 82 golos e liderou a campanha do submarino amarelo em 2010/2011 que valeu o 4º lugar da La Liga e consequente classificação para a Liga dos Campeões.

Os primeiros problemas chegaram no final de 2011 com uma rotura de ligamentos e regressaram em 2012, antes de Rossi rumar a Itália para jogar na Fiorentina. Contudo, só em 2013/2014 se destacou pelos viola, com 17 golos em 24 jogos, mas voltou a 'apagar-se' e acabou emprestado ao Levante e ao Celta de Vigo.



Agora, "12 anos, 2 meses e 9 dias" depois, como refere uma publicação do Villarreal na sua página oficial do Twitter, Rossi volta a trabalhar.