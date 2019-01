Godín próximo do adeus ao Atlético Madrid

Poderá estar a chegar ao fim a passagem de Diego Godín pelo At. Madrid. De acordo com a 'Marca', o defesa uruguaio de 32 anos ainda não chegou a acordo para uma renovação contratual com os colchoneros e, estando a seis meses do final do atual vínculo, o cenário de saída é cada vez mais provável. Aliás, o mesmo jornal deixa claro que as possibilidades de renovação são "muito poucas".Um afastamento de posições que terá tido início no arranque da temporada, quando Godín foi abordado pelo Manchester United, com uma oferta de vencimento muito superior à que recebia. Na altura o uruguaio disse 'não' aos ingleses com a promessa colchonera de que iria renovar por três temporadas com um salário revisto ao nível do que os red devils lhe ofereciam. O problema foi que a promessa verbal nunca passou para o papel e, meio ano volvido, Godín ainda não recebeu qualquer aproximação para colocar preto no branco aquilo que acordara.Caso se confirme a ausência de proposta e consequente renovação, Godín irá dar por um terminada uma relação que se iniciou em 2010, num clube onde chegou ao estatuto de capitão e no qual conquistou um campeonato espanhola, uma Taça do Rei, uma Supertaça Espanhola, duas Liga Europa e três Supertaças Europeias.