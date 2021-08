Golo de Lamela aos 90'+3 coloca Sevilha na liderança em Espanha

Um golo de Erik Lamela, aos 90'+3, deu esta segunda-feira a vitória ao Sevilha no reduto do Getafe, por 1-0, e permitiu aos sevilhanos assumirem a liderança da Liga espanhola, em jogo da segunda jornada.

Depois de ter contribuído com um bis para o triunfo sobre o Rayo Vallecano (3-0), na ronda inaugural, o jogador contratado esta época ao Tottenham saiu do banco de suplentes ao intervalo para voltar a ser decisivo e anotar o terceiro golo no campeonato.

Quando o nulo parecia ser o resultado mais certo, Lamela assinou o único tento do encontro em tempo de compensação, na recarga a um remate de Rafa Mir ao poste da baliza do Getafe.

Com duas vitórias em dois jogos, o Sevilha lidera La Liga, com seis pontos, em igualdade com o Atlético de Madrid, mas com melhor diferença de golos em relação aos colchoneros. À segunda jornada, estas são mesmo as únicas formações só com vitórias na prova, tendo em conta que Real Madrid, Barcelona e Valencia, que também tinham arrancado com vitórias, acabaram por ceder pontos nesta ronda.

Osasuna e Celta de Vigo encerram ainda hoje a segunda jornada da Liga espanhola, em Pamplona.