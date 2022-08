Gonçalo Guedes criticado pelos adeptos do Valencia pela breve despedida ao clube

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gonc¸alo Guedes (@goncaloguedes15)

Gonçalo Guedes passou as últimas cinco temporadas no Valencia, onde era a maior figura, e vai agora rumar ao Wolverhampton de Bruno Lage. Nas redes sociais, o internacional português optou por um curto adeus ao emblema che, algo que não deixou os adeptos daquele clube satisfeitos."Obrigado Valencia por estes cinco anos!", resumiu o jogador formado no Benfica em apenas seis palavras.A forma breve como o fez mereceu respostas dos fãs valencianos nas suas redes sociais. "Não escrevas tanto", "Só isso?" ou "Fiquei emocionado e tudo. Obrigado pelas tuas seis palavras" foram alguns comentários publicados pelos adeptos em resposta a Guedes que vai jogar na Premier League a troco de pouco mais de 30 milhões de euros que vão para os cofres espanhóis.O jogador, de 25 anos, chegou a Valência em 2017 após não se conseguir impôr no Paris Saint-Germain.