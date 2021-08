Gonçalo Guedes marca e assiste em vitória do Valencia sobre o Alavés

O futebolista português Gonçalo Guedes contribuiu esta sexta-feira com um golo e uma assistência para a vitória do Valência sobre o Alavés, por 3-0, em jogo da terceira jornada, que permitiu aos valencianos subirem à liderança da Liga espanhola.

No Mestalla, a formação 'che' inaugurou o marcador logo aos três minutos, por intermédio do dinamarquês Daniel Wass, antes de Carlos Soler dilatar a vantagem em cima do intervalo, aos 45'+3, na sequência de um passe do internacional luso.

Em vésperas de se juntar à seleção nacional, Guedes estreou-se a marcar esta temporada e fixou o triunfo do Valência, aos 60 minutos, numa partida na qual o lateral português Thierry Correia também foi titular na equipa valenciana.

Com o triunfo sobre o último classificado, o Valência subiu provisoriamente ao primeiro lugar, com sete pontos, em igualdade com o Maiorca, que venceu por 1-0 na receção ao Espanyol, na abertura da ronda.

Daniel Rodriguez foi o autor do tento dos maiorquinos, aos 27 minutos.