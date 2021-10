Gonzalo Plata dá vitória ao Valladolid

Um golo de Gonzalo Plata, o primeiro na temporada do extremo emprestado pelo Sporting, revelou-se decisivo para a vitória do Valladolid sobre o Sp. Gijón (2-1). O triunfo permitiu à equipa do internacional equatoriano subir ao 5º lugar na 2ª liga espanhola – com 19 pontos em 12 jornadas –, o qual dá acesso ao playoff de promoçã