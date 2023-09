Governo espanhol confunde Ivana Andrés com... irmã de Icardi em homenagem às campeãs mundiais

Depois de toda a polémica que envolveu Luis Rubiales depois do beijo a Jenni Hermoso, a seleção espanhola de futebol feminino volta a estar no centro das atenções, desta feita por conta de um erro do Governo. É que o Conselho Superior de Desporto concedeu a Real Ordem do Mérito Desportivo às 23 jogadoras que conquistaram o Mundial feminino, mas enganou-se em dois nomes das futebolistas.O primeiro nome da lista presente no Boletim Oficial de Estado estava logo errado: em vez de Ivana Andrés, capitã da seleção espanhola, a 'nomeada' foi Ivana Icardi Rivero, influencer e irmã do avançado Mauro Icardi. Alguém que, naturalmente, não contribuiu para o feito história da La Roja.Ainda assim, os erros não se ficaram por aqui. Os responsáveis pelo Boletim Oficial de Estado também se enganaram no nome de Aitana. O nome da médio espanhola aparece como Aitana Bonmatí Concas, sendo que o 's' surge a mais no último nome.O Governo espanhol já veio reconhecer que houve "falha humana" e comprometeu-se a corrigir o erro o mais rapidamente possível.