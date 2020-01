Granada contrata guarda-redes português João Costa

O Granada, 11.º classificado da Liga espanhola de futebol, anunciou hoje a contratação do guarda-redes português João Costa ao Mirandés, da segunda divisão, assinando um contrato válido até 2022.

Costa, de 23 anos, mudou-se do FC Porto para o clube do segundo escalão no início da época, no qual cumpriu apenas três partidas, subindo para La Liga pela via do Granada, no qual deverá ser suplente do também luso Rui Silva.

Antes, o jogador formado nos dragões tinha jogado por empréstimo no Gil Vicente, com 13 jogos em 2017/18, e no Cartagena, em 2018/19, em que atuou por 25 vezes.

Através da rede social Instagram, o guarda-redes destacou a chegada à "nova casa até 2022", com "mente focada em grandes conquistas dia após dia".

Domingos Duarte, defesa central português que tem sido indiscutível pelos granadinos, vai falhar pelo menos o jogo da Taça do Rei com o Badajoz, na terça-feira, devido a problemas físicos na coluna, que levaram a que hoje se submetesse a fisioterapia, com o Granada a explicar que o tempo de paragem só será divulgado após ser conhecida a evolução da lesão.





“Depois da tempestade, mesmo as mais longas, o Sol sempre aparece. Tenham Fé porque esse ‘Sol’ pode chegar a trazer um enorme arco-íris...!”



Nova casa @GranadaCdeF até 2022 e com mente focada em grandes conquistas dia após dia! Que dos fracos não reza a história! ?? pic.twitter.com/UflKURxUuC — Joao Costa (@Joaocosta_24) January 27, 2020