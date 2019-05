Griezmann assinou pelo Barcelona em março: rádio espanhola diz ter provas

'Bomba' em Espanha. Griezmann comprometeu-se com o Barcelona em março. A informação foi avançada no 'El Larguero', que disse existirem provas documentais dessa informação.





De acordo com o programa da Cadena Ser, as negociações começaram em novembro de 2018, tendo o acordo sido assinado em março, antes de terminada a eliminatória da Champions entre Atlético Madrid e a Juventus e antes da ida dos rojiblancos ao Camp Nou.Griezmann já anunciou o adeus ao Atlético Madrid sem adiantar o destino. O contrato com os rojiblancos termina em 2023. No próximo dia 1 de julho, a cláusula baixará de 200 milhões para 120.