Griezmann 'calou' os críticos com um dos golos do ano

Bastante criticado pela sua falta de produção, Antoine Griezmann respondeu (e calou) os críticos, com um golo que promete ser um dos melhores da temporada. Servido de calcanhar por Messi, o francês viu Asenjo ligeiramente adiantado e, com um toque subtil, atirou a contar, para o terceiro do Barcelona diante do Villarreal. Para ver e rever!