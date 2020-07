Griezmann clarifica futuro junto do Barcelona

Antonie Griezmann quis clarificar o seu futuro no Barcelona e a sua irmã e agente ter-se-à reunido com os responsáveis do clube catalão. Segundo avança o jornal francês 'l'Equipe', Maud Griezmann reuniu-se na terça-feira com o secretário técnico do Barcelona, Éric Abidal, e o treinador, Quique Setién.





"Contamos muito com ele", terá sido a resposta ouvida pela representante de Griezmann e, segundo a publicação francesa, que terá deixado o futebolista francês agradado.Recorde-se que Griezmann não tem sido opção regular para o técnico Quique Setién, que foi duramente criticado por ter deixado o internacional francês, campeão do Mundo, no banco durante toda a partida frente ao Atlético, fazendo-o entrar apenas para os descontos. Uma situação que muitos consideraram como humilhante para o futebolista de 29 anos.