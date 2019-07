Griezmann com apresentação... às moscas

A contratação de Griezmann por parte do Barcelona é um dos grandes negócios do defeso, mas a apresentação do craque na formação da Catalunha vai ocorrer com o Camp Nou... às moscas! E há dois motivos para a ‘afición’ blaugrana não abrilhantar a apresentação de ‘Grizou’: primeiro, não têm memória curta; segundo, o relvado não está nas melhores condições. Mas nós explicamos tudo.





No final da temporada transata, surgiu um documentário sobre Griezmann onde o francês fechava (taxativamente) a porta ao Barcelona. Como os adeptos do Barça ainda não esqueceram este pormenor, a direção decidiu ganhar tempo e protegê-lo de alguns comentários negativos. Depois existe ainda a questão do relvado, que está a ser mudado e que impede uma cerimónia de arromba