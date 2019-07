Griezmann comunicou ao Atlético Madrid que não vai treinar no domingo

O braço de ferro entre Antoine Griezmann e o Atlético Madrid conheceu este sábado um novo episódio. Segundo o diário 'Marca', o avançado francês, desejado pelo Barcelona, comunicou aos colchoneros que não vai comparecer no treino de domingo, como o clube tinha requisitado.O mal-estar entre Atlético Madrid e Barcelona estendeu-se assim ao jogador. Tudo porque os colchoneros entendem que os catalães negociaram com Griezmann há meses, quando este ainda tinha contrato. Mas, e ainda segundo o jornal 'Marca', o jogador reuniu-se com os responsáveis do clube da capital e foi-lhe explicado, especificamente por Simeone, que a sua saída seria facilitada. Pouco depois, Griezmann anunciava publicamente, através de um vídeo, que ia deixar o Wanda Metropolitano.Agora, e ainda com contrato com o Atlético, o avançado tem ordens do clube para ir ao treino de domingo. Caso não compareça, como se prevê que aconteça, o jogador pode mesmo ser multado.Por seu lado, o Barcelona tenta ainda chegar a um acordo com o Atlético para a saída do avançado. No entanto estabeleceu um prazo para as negociações: se demorarem muito, na próxima semana será exercida a cláusula de rescisão. De forma hostil.