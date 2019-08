Griezmann confessa: «Vi Messi fazer aquilo no treino e imitei»

Antoine Griezmann brilhou na, domingo, em jogo da 2.ª jornada da liga Espanhola. No final do encontro, o internacional francês confessou que a jogada é copiada, assim como o festejo.Aos 50 minutos, Griezmann apontou um golaço: "Vi Messi fazer aquilo no treino e imitei", admitiu o avançado que este época trocou o Atlético Madrid pelo Barcelona.Quanto à celebração, o francês também confessa que não foi original: "Gostei do que o Lebron James fez e tentei copiar".