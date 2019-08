Griezmann desagradado com chegada de Neymar? Disseram que sim e o francês... não se calou

Barcelona e Paris SG continuam a negociar Neymar e a transferência do brasileiro até pode nem concretizar-se, mas muito se tem escrito e falado sobre como ficará o clube catalão com a eventual chegada do canarinho. Irá Neymar encaixar no plantel? Irá alguém ter de sair para abrir espaço ao brasileiro?





Euh... Comment vous savez ? — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) August 21, 2019

As dúvidas são muitas e em França esta quarta-feira até se disse que Antoine Griezmann estaria até desagradado com esse cenário, pois temia pela possível perda de espaço para Neymar. Um informação que foi avançada pela RMC Sport e que levou mesmo o próprio Griezmann a reagir de forma irónica. "Uh... Como sabem disso?", questionou o ex-Atlético Madrid no Twitter, numa clara resposta negativa àquilo que se escreveu no seu país natal.