Griezmann é o melhor marcador da história do Atlético Madrid

O francês Antoine Griezmann tornou-se esta noite o melhor marcador da história do Atlético de Madrid. Com um golo anotado na derrota frente ao Real Madrid (3-5), no prolongamento das meias finais da Supertaça de Espanha, o gaulês chegou aos 174 golos em 368 jogos e ultrapassou o lendário Luis Aragonés, que conta com 173 em 370 partidas.

Melhores marcadores Atlético Madrid:

Griezmann (2014-19/2021-presente): 174

Luis Aragonés (1964-75): 173

Adrián Escudero (1945-58): 169

Paco Campos (1939-48): 154

José Eulogio Gárate (1966-77): 134