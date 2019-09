Griezmann negociou comissão de 14 milhões com o Barça... quando ainda jogava no Atlético

Segue a polémica em torno da transferência de Antoine Griezmann do Atlético Madrid para o Barcelona. Um dia depois de o Comité de Competição ter determinado uma multa de 300 euros aos catalães por alegadas irregularidades na negociação, o 'El Mundo' revela esta quinta-feira o conteúdo da troca de emails feita entre o advogado do avançado francês e o emblema de Camp Nou, no qual estaria a ser negociado o valor da comissão a receber pelo jogador... quando este ainda jogava pelo Atlético Madrid.





Segundo os dados revelados pelo 'El Mundo', a troca de emails terá sucedido em março, numa altura em que o Atlético Madrid jogava grande parte do sucesso da sua temporada, com o avançado a estar envolvido numa conversa estavam a ser discutidos todo o tipo de pormenores relativos ao seu futuro contrato. Tudo sem o conhecimento do Atlético Madrid, que segundo informação oficial apenas terá iniciado negociações depois de 1 de julho.Lembre-se que o Atlético Madrid sempre acusou o Barcelona de ter negociado com o seu ex-jogador antes de 1 de julho, uma situação que no seu entender obrigaria ao pagamento do valor da cláusula de rescisão da altura, fixada nos 200 milhões, e não os 120 milhões que ficariam válidos a partir de 1 de julho. Agora, e já com estes emails na sua posse, os colchoneros estarão a ponderar voltar à carga na justiça, procurando uma indemnização por aquilo que consideram ser um ato ilegal por parte dos catalães.