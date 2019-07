Griezmann no Barcelona: «O meu pai ensinou-me que os comboios não passam só uma vez»

Antoine Griezmann falou pela primeira vez como jogador do Barcelona , sublinhando a importância desta nova oportunidade na carreira e lembrando as palavras do pai."O meu pai ensinou-me desde pequeno que os comboios não passam só uma vez. Chegou a hora de aceitar o desafio de ter um novo destino. Os nossos caminhos finalmente cruzam-se", começou por dizer o francês, que saiu do Atlético Madrid pela cláusula de rescisão, ainda que esta mudança esteja mergulhada em polémica Independentemente disso, Griezmann prometeu dar tudo pelos catalães: "Vou defender a camisola do Barcelona com entrega e compromisso. É o nosso momento, este é o nosso caminho".