Griezmann quebra acordo com Huawei em defesa dos direitos humanos

Embaixador da Huawei desde 2017, Antoine Griezmann 'quebrou' a parceria com o gigante tecnológico chinês devido à colaboração com o Governo chinês no desenvolvimento de um software para reconhecimento facial dos elementos da etnia uigur em território chinês. O internacional francês do Barcelona utilizou as redes sociais para sublinhar o seu protesto.





"Depois das fortes suspeitas segundo as quais a Huawei tinha contribuído para um 'alerta uigur' através de reconhecimento facial, anuncio que termino imediatamente a minha colaboração com esta sociedade. Aproveito para convidar a Huawei a negar estas acusações e utilizar a sua influência para contribuir para o respeito dos direitos humanos na sociedade", podia ler-se no comunicado do avançado blaugrana, em defesa da etnia muçulmana que tem sido perseguida pelas autoridades chinesas, sobretudo na província de Xinjiang.