Griezmann rende incríveis 24 milhões de euros à Real Sociedad

A Real Sociedad devia erguer uma estátua ao responsável pela contratação de Antoine Griezmann, em 2005. O ponta-de-lança francês, transferido em 2014/15 para o Atlético Madrid por 30 milhões de euros, rendeu agora mais uns incríveis 24 milhões após a mudança de Madrid para o Barcelona por 120 milhões de euros Contas feitas, o internacional gaulês rendeu 54 milhões de euros à formação basca, o que o coloca no topo da lista dos jogadores mais valiosos de sempre da Real Sociedad. Nada mal para um atleta que chegou a custo zero para integrar a formação do emblema de San Sebastián.Os 24 milhões de euros averbados pela transferência de Griezmann para o Barcelona dizem respeito a uma cláusula no contrato, que dotava a equipa basca de 20 por cento de uma futura transferência, conforme informou esta sexta-feira o jornal espanhol 'AS' na edição online. Esfregam as mãos de contentamento os dirigentes da Real Sociedad, que torcem pelas cores colchoneras na sua pretensão de exigir 200 milhões de euro s pelo campeão mundial em 2018, o que fazia subir o bolo de 24 para... 40 milhões de euros, o que transformava Griezmann na venda mais cara de sempre da Real Sociedad.