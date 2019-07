Griezmann: «Sei que vou ser assobiado no Wanda Metropolitano»

Antoine Griezmann está feliz por estes dias em Barcelona. Depois de uma saída algo intempestiva do Atlético Madrid, o avançado francês chegou à casa onde sempre quis estar e contou numa entrevista ao jornal 'Marca' que foi "bem recebdo"."Não via a hora de terminar as férias e começar este novo desaifo. Todos no balneário me receberam bem, jogadores técnicos, médicos, e neste momento estou a desfrutar", contou o jogador, que deixou os colchoneros depois de o Barça ter pago uma cláusula de 120 milhões. O Atlético Madrid reclama 200 milhões.O francês ainda não se encontrou com Messi, que ainda está de férias por ter competido na Copa América, mas não vê a hora de se cruzar com o argentino. "Será bonito jogar com Messi, tenho muita vontade de perceber como é que ele é no dia a dia, nos treinos... Estou ansioso por que chegue. Estou disponível para o que for preciso: para ele, para o clube e para os jogadores."Bonita não será, talvez, a receção que Griezmann terá no Wanda Metropolitado, quando o Barcelona for ali jogar. "Não estou preocupado com isso. Sei que serei assobiado, mas isso faz parte do futebol. Aconteceu igualmente no Atlético, quando fomos jogar à Real Sociedad, também não foi fácil. Mas vou ter sempre a Real Sociedad e o Atlético Madrid no meu coração."E se pudesse falar com Miguel Ángel Gil Marín (diretor desportivo do Atlético Madrid) o que lhe diria? "Que não se esqueça do que me disse em sua casa, na presença de Andrea Berta e de Diego Simeone. O mais importante é que tentei sair da melhor forma possível, gostaria de o ter feito como o Juanfran ou o Diego Godín, mas pediram-me para fazer um vídeo. Despedi-me dos jogadores, dos fisioterapeutas, dos funcionários, de toda a gente. Isso era o mais importante."