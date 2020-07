O antigo futebolista francês, campeão mundial em 1998, Christophe Dugarry diz o que pensa e não está preocupado com as repercussões que as suas palavras podem ter e prova disso mesmo são as suas últimas declarações sobre o Barcelona.





Treinador do Barcelona explica decisão de só chamar Griezmann aos 90 minutos Treinador do Barcelona explica decisão de só chamar Griezmann aos 90 minutos

A carregar o vídeo ...

Je suis profondément choqué @RMCsport vous devez virer ce monsieur de votre chaîne.



À moitié autiste... , des milliers de personnes souffrent de ce trouble mental .... pic.twitter.com/mbc9U5Xjr3 — Lucas (@lucas__hby) July 1, 2020

"Griezmann tem medo de quê? De alguém que tem 1,50 m e é meio autista? Só o tem de mandar calar. Há um ano que se tem vindo a dizer que [Griezmann] tem um problema com Messi. É verdade que Messi lhe pode passar mais a bola, mas sinceramente não me surpreende. Griezmann perde bolas, joga com a perna encolhida", afirmou Dugarry, à RMC Sports, abordando a existência de um problema entre Griezmann e Messi.Mas as críticas de Christophe Dugarry não se ficaram por aqui: "Setien é muito gentil, mas não tem nível, não sabe como fazer jogar a equipa. Acredito que não tem nada contra Griezmann, simplesmente é um incompetente", disse ainda.Recorde-se, no último jogo o Barcelona empatou frente ao Atlético Madrid (2-2) com Sétien a deixar Griezmann no banco de suplentes até ao minuto 90, fazendo o internacional francês jogar apenas os descontos , uma situação que até Simeone disse não entender.