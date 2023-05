«Gritam 'seu maricas, violador!'»: antigo companheiro de prisão revela dia-a-dia de Dani Alves

Dani Alves continua preso enquanto espera julgamento no caso em que é acusado de violar uma jovem de 23 anos na noite de 31 de dezembro de 2022, na discoteca Sutton, em Barcelona. Um antigo companheiro de prisão de Alves conversou com o programa 'Fiesta' do canal espanhol Telecinco e contou o dia-a-dia e a situação em que o defesa se encontra na Brians 2."Ele está perdido e toda a gente: 'Olha o Alves!'. Há pessoas mal-educadas, no refeitório, que gritam: 'Seu maricas, violador!'", começou por contar. "Está mais magro, mais abatido. Parecia triste às vezes", acrescentou.Dani Alves é descrito como alguém reservado dentro da prisão, sem sair muitas vezes do módulo em que se encontra. A única razão que o move é mesmo… o futebol. "Só sai para o centro desportivo quando é para jogar contra outro módulo. Se não, deixa-se ficar ou vai até à enfermaria que tem uma televisão", contou.Quanto ao caso que decorre, o antigo colega de prisão de Dani Alves garante: "Diz que foi tudo consentido, que está tudo bem. Foi uma noite de festa".