Gritos por Neymar à chegada do Barcelona a Bilbau

#FCB



El Barça recibido a gritos de "'¡Neymar, Neymar!" a su llegada a Bilbao#SPORTenBilbao ? pic.twitter.com/Vdhs66FlXR — Diario SPORT (@sport) August 16, 2019

O Barcelona dá esta sexta-feira o pontapé de saída no campeonato espanhol época 2019/2020 no terreno do Ath. Bilbao, sem Messi e com o fantasma de Neymar a pairar. avançado argentino falha a 1.ª jornada , ainda está a recuperar de lesão, e à chegada a Bilbau, a equipa de Valverde deparou-se com alguns adeptos que gritavam pelo nome de Neymar, como registou no local o jornal espanhol 'Sport'.O futuro do avançado do PSG continua incerto, mas parece ter a aprovação de pelo menos alguns adeptos catalães.