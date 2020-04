Guarda-redes rescinde contrato por não querer jogar para lá de junho

Biel Ribas rescindiu contrato com o Fuenlabrada, pois não aceitou a possibilidade de ter de jogar depois de junho, se a suspensão do campeonato, devido ao coronavírus, assim o exigir. A notícia foi avançada pela agência EFE, que dá conta, que no caso da equipa do segundo escalão do futebol espanhol, não estaria em cima da mesa um corte salarial.





Todavia, o guardião, de 34 anos, não aceitou a exigência. "Biel Ribas e o Fuenlabrada chegaram a acordo para finalizar o vínculo que unia as duas partes. Este mútuo acordo para a desvinculação é de efeito imediato, pelo que o guarda-redes deixa de pertencer ao Fuenlabrada", pode ler-se num comunicado divulgado pelo clube.

Biel Ribas é um dos dois jogadores do plantel que não aceitaram a proposta que o clube apresentou, perante a crise da pandemia do coronavírus. O presidente terá oferecido um acordo para garantir o pagamento integral do contrato e em troca, estes teriam de jogar toda a temporada, mesmo que as competções se prolongassem no tempo.