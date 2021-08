Guarda-redes Tiago Martins assina pelo Huesca

Tiago Martins assinou pelos espanhóis do Huesca. O guarda-redes português, de 22 anos, havia-se desvinculado do Vilafranquense onde atuou na última temporada e chega agora ao emblema do segundo escalão do campeonato vizinho.





Esta é a primeira experiência no estrangeiro do jovem jogador que deverá começar na equipa B do Huesca. Tiago Martins formou-se no FC Porto, Belenenses, Padroense, Olhanense e Ginásio de Tavira. Foi no Vilafranquense que, com apenas 18 anos, se estreou como sénior no Campeonato de Portugal.Saiu de Vila Franca de Xira um ano depois apenas, em 2017, para ingressar no V. Guimarães, voltando ao Vilafranquense em 2020. Na última época atuou em 17 jogos oficiais.