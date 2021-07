Guardiola deixa críticas ao presidente da liga espanhola: «Que aprenda com a Premier League»

Pep Guardiola deu uma entrevista à TV3, em Espanha, em não deixou de enviar recados a Javier Tebas, presidente da liga espanhola. O treinador do Manchester City defende uma maior distribuição dos direitos televisivos pelos clubes, de modo a que estes tenham depois recursos para reinvestir. O catalão apelou a Tebas que ponha os olhos na Premier League.





"A gestão da Premier League é melhor e isso vê-se na Ásia. O senhor Tebas que aprenda o que se faz por lá. Desta forma os seus produtos vendem-se melhor em outros países. As pessoas queixam-se, mas graças a estes investimentos, outros clubes de outros países podem continuar a desenvolver-se.""O futebol é talvez o único negócio em que as pessoas que querem investir são mal vistas. Não entendo por que motivo isto se repercute em outros clubes do Mundo. Qual é o problema do Manchester United, do City, do Chelsea ou do Liverpool quererem investir? Clubes como o nosso não querem nenhum benefício, apenas querem reinvestir para que o clube possa continuar a crescer para os adeptos. Há um controlo da UEFA, com o fair play financeiro", prossegue o treinador do Manchester City."Se se vender melhor o produto e se se pagar mais pelos direitos televisivos, o senhor Tebas, que sabe tudo mais do que ninguém, que aprenda. Assim talvez o Barça, o Real Madrid, o Atlético ou o Valencia teriam mais recursos para fazer os investimentos que devem fazer. Se o Tebas vendesse melhor o produto, não seria mais fácil para o Barcelona manter o Messi? Ele faz tudo bem, o problema são os outros países e os outros clubes...", concluiu Guardiola, com alguma ironia.