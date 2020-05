Gudelj compara Benfica-Sporting ao dérbi sevilhano: «Aqui nem podes dormir»

Com 28 anos, o sérvio Nemanja Gudelj já teve a chance de disputar alguns dérbis de calibre internacional, nomeadamente o Benfica-Sporting em três ocasiões na época passada, mas apenas um duelo vivido em Espanha lhe bastou para chegar à conclusão que o jogo entre Betis e o 'seu' Sevilha é de outro nível."Vivi outros dérbis, como o Ajax-Feyenoord, que é um grande jogo no país. Na seleção também joguei com a Albânia, que é qualquer coisa... Com o Sporting também. Tive a sorte de jogar muitos jogos grandes, mas estou certo de que este dérbi é ainda maior. As ruas estão cheias. Nunca vi algo assim. No hotel, quando podíamos descansar antes do jogo, simplesmente não podes dormir por causa do ruído. Tentas descansar, mas estás acordado porque não dá mesmo para dormir. São coisas que te marcam...", disse o médio, ao 'ElDesmarque'.