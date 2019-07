Gudelj já está em Sevilha

O sérvio Nemanja Gudelj vai reforçar o Sevilha, clube da Liga espanhola, depois de se desvincular dos chineses do Guangzhou Evergrande, que tinham cedido o jogador ao Sporting na última temporada.O médio, de 27 anos, que aterrou na noite de hoje no aeroporto de San Pablo, em Sevilha, acompanhado pelo diretor desportivo dos andaluzes, Monchi, vai assinar contrato depois de realizar os habituais exames médicos, na terça-feira.No Sporting, Gudelj foi um jogador imprescindível no meio-campo, tendo realizado 43 encontros.O sérvio é o 10.º reforço para a equipa em que atua o português Daniel Carriço, depois de Moanes Dabbur, Diego Carlos, Jordán, Luuk de Jong, Jules Koundé, Lucas Ocampos, Sergio Reguilón, Fernando e o ex-portista Óliver Torres.