Gudelj no Sevilha: «Não é fácil negociar com os chineses mas acabou tudo bem»

O futebolista sérvio Nemanja Gudelj, que esta terça-feira foi oficializado como reforço do Sevilha para as próximas quatro temporadas, revelou que a desvinculação com o Guangzhou Evergrande foi complicada, depois da cedência ao Sporting na época passada."Estou muito feliz por estar aqui. O processo foi muito duro, não é fácil negociar com os chineses, mas acabou tudo muito bem", contou o médio, de 27 anos, durante a apresentação.Para Gudelj, a Liga espanhola é "uma das melhores do mundo" e ao serviço do clube andaluz espera "ganhar o máximo possível".O antigo jogador dos leões deixou também elogios ao diretor desportivo do Sevilha, Monchi, que retribuiu as palavras depois. "Monchi está a fazer um trabalho muito bom. Quando me chamou, eu disse ao meu representante que só queria vir para o Sevilha, porque é um clube muito grande", referiu. Por sua vez, o diretor desportivo deixou claro que Gudelj "era o jogador que o Sevilha pretendia desde o princípio".Gudelj é o 10.º reforço para a equipa em que atua o português Daniel Carriço, depois de Moanes Dabbur, Diego Carlos, Jordán, Luuk de Jong, Jules Koundé, Lucas Ocampos, Sergio Reguilón, Fernando e do ex-portista Óliver Torres.