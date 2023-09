Há um motivo (muito especial) para Griezmann dar tudo em campo...

Antoine Griezmann, avançado francês do Atlético de Madrid, tem estado em franco destaque ao serviço da formação liderada pelo treinador Diego Simeone. Leva 3 golos em 7 partidas disputadas e as suas exibições têm sido destacadas por colegas, adeptos e comunicação social. No encontro frente ao Osasuna, que os colchoneros venceram por 2-0, voltou a dar show.

Marcou o primeiro e esteve em bom plano, motivando uma pergunta sincera do jornalista responsável pela ‘flash-interview’ - "Tem estado muito bem no arranque de época. Sente-se a 100 por cento?" A resposta do jogador de 32 anos deixou os adeptos colchoneros delirantes: "Sim, estou bem. Contratei-me na Fantasy League e isso dá-me mais ânimo."

?| Antoine Griezmann: “I have signed up [myself] in Fantasy and that gives me a plus.” pic.twitter.com/6dOB9NAoDm — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 28, 2023

O pequeno vídeo com estas declarações tornou-se rapidamente viral e os seguidores do Atlético de Madrid não se furtaram a comentar. "Que lenda! Que melhor motivação do que ganhar dentro e fora de campo?" e "Este Griezmann é o maior. Que resposta épica", foram alguns dos comentários nas redes sociais.

Recorde-se que Antoine Griezmann nunca escondeu a paixão intensa pelos videojogos, especialmente o popular Fortnite e também o simulador Football Manager. Agora aposta forte nas ligas de futebol virtuais.