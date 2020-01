Há uma cláusula que deixa Quique Setién a prazo no Barcelona

Quique Setién assinou contrato com o Barcelona por duas temporadas e meia, até final de 2021/22, mas há uma cláusula no seu contrato que poderá ditar a sua saída já no verão de 2021. Tudo dependerá da vontade do futuro presidente do clube catalão, que sairá das eleições a realizar dentro de ano e meio.





Segundo a 'Marca', no contrato do novo técnico do clube foi colocada uma cláusula que deixa a decisão da continuidade do técnico para lá de 2021 nas mãos do novo líder do clube, podendo este avançar para o seu despedimento caso assim o entenda. Por esclarecer fica apenas se ficou acordado algum valor de indemnização prévio ou se Setién terá essa época adicional (2021/22) como uma opção.Certo é que esta cláusula permitirá aos candidatos à presidência do clube apresentarem-se a sufrágio com a possibilidade de lançarem como trunfos novos treinadores, algo que poderá fazer a diferença caso o clube não consiga os resultados que se esperam.