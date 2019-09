«Hazard era considerado a locomotiva do mercado mas é o último vagão. Chegou com 7 kg a mais»

A derrota, por 3-0, do Real Madrid diante do PSG na Liga dos Campeões continua a merecer todo o tipo de análises e em França Rolland Courbis, um treinador que já passou pelo Rennes, pelo Montpellier, Marselha, entre outros, teceu duras críticas a Eden Hazard, o avançado belga que os merengues contrataram ao Chelsea no mercado de verão por 100 milhões de euros.





"O Hazard era considerado a locomotiva das contratações, mas na realidade é o último vagão", considerou o técnico, antigo defesa-central, hoje com 66 anos. "Chegou à pré-temporada com 6 ou 7 quilos a mais, um exagero. Se ele nos continuar a mostrar que é preguiçoso, não devia ter assinado pelo Real Madrid."E prosseguiu: "O problema que o Zidane não conseguiu resolver, com ou sem Pogba, é que o Real Madrid pós-Ronaldo é um deserto."